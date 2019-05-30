Pençe Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın cenazesi toprağa verildi
2 gün önce
- Şehit yakınlarından görüntüler Şehit cenazesinin camiye getirilmesi Cenaze namazı Cenazenin omuzlarda taşınması KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu...
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:20 Kaynak: AA
- Şehit yakınlarından görüntüler
Şehit cenazesinin camiye getirilmesi
Cenaze namazı
Cenazenin omuzlarda taşınması KAHRAMANMARAŞ - Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK
'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın naaşı, Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde toprağa verildi.
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