Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı'nda terör hedefleri vuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Pençe Harekâtı'nda terör hedefleri vuruldu

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatı kapsamında bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.

Pençe Harekâtı'nda terör hedefleri vuruldu, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatı kapsamında bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.
? Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:38 Kaynak: DHA
türk, PKK, hakurk, ırak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da 12 yaşındaki Türk çocuk, spor salonunda asılı bulundu Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü Türk Ticaret Bankasının satın alma süreci askıya alındı Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 13:00:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı'nda terör hedefleri vuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]