Pençe Harekâtı'nda terör hedefleri vuruldu
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatı kapsamında bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:38 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatı kapsamında bölgede tespit edilen PKK
'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.
? Milli Savunma Bakanlığı
'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu" denildi.
- Ankara
Almanya'da 12 yaşındaki Türk çocuk, spor salonunda asılı bulundu
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü
Türk Ticaret Bankasının satın alma süreci askıya alındı
Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu