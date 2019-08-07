Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
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Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

1 saat önce

Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi., System.String[]
Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu
PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:33 Kaynak: AA
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