Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda toplam 57 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda toplam 57 terörist etkisiz hale getirildi

54 dakika önce

Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda toplam 57 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57'ye yükseldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
PKK, Hakurk, Irak, Güncel
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