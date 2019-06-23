Pençe Harekatı'nda toplam 57 terörist etkisiz hale getirildi
54 dakika önce
Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
Başarılı şekilde devam eden Irak
'ın kuzeyi Hakurk
bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 6 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57'ye yükseldi.
(İHA)
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