Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda toplam 60 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda toplam 60 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a yükseldi.

Pençe Harekatı'nda toplam 60 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:43 
Irak, Hakurk, Ekonomi
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