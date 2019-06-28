Pençe Harekatı'nda toplam 60 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a yükseldi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:43
'ın kuzeyindeki Hakurk
'ta devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a yükseldi.
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