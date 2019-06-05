Pençe Harekatı'nı icra eden komandolar bayramlaştı
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Pençe Harekatı'nı icra eden komandolar birbirleriyle bayramlaşarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Pençe Harekatı'nı icra eden komandolar birbirleriyle bayramlaşarak vatandaşların Ramazan Bayramı
'nı kutladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak
kuzeyi Hakurk
bölgesinde terör örgütü PKK
'ya karşı Pençe Harekatı'nı icra eden komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutladı" denildi.
Komandoların bayramlaşma görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşıldı. - ANKARA
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