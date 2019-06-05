Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nı icra eden komandolar bayramlaştı
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Pençe Harekatı'nı icra eden komandolar bayramlaştı

1 saat önce

Pençe Harekatı'nı icra eden komandolar birbirleriyle bayramlaşarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Pençe Harekatı'nı icra eden komandolar bayramlaştı, System.String[]
Pençe Harekatı'nı icra eden komandolar birbirleriyle bayramlaşarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Harekatı'nı icra eden komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutladı" denildi.

Komandoların bayramlaşma görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Güncel
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