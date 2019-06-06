Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı şehidi Fatih Öz köyünde defnedildi
Son Dakika Güncel Haber

Pençe Harekatı şehidi Fatih Öz köyünde defnedildi

37 dakika önce

Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün cenazesi, memleketi Ayaş'ın Ferruz köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Pençe Harekatı şehidi Fatih Öz köyünde defnedildi, System.String[]
Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün cenazesi, memleketi Ayaş'ın Ferruz köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari'de Pençe Harekatı'na katılan ve üs bölgesine döndüğü sırada askeri araçla kaza geçirerek şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'de kılınan cenaze namazının ardından, memleketi Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan Ferruz köyüne getirildi. Cenazenin köye getirildiği sırada şehidin akrabalarından fenalaşanlar oldu.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün cenazesi, köyde düzenlenen ve vatandaşlar ile komutanların katıldığı törenin ardından dualar eşliğinde Ferruz Köyü Mezarlığına defnedildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Hakkari, Piyade, Fatih Öz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı Beyoğlu'nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi! Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 22:42:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı şehidi Fatih Öz köyünde defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]