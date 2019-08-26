Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 3 harekatında şehit düşen Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyü nüfusuna kayıtlı Veteriner Uzman Çavuş Yunuş Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 3 harekatında şehit düşen Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyü nüfusuna kayıtlı Veteriner Uzman Çavuş Yunuş Şahin, son yolculuğuna uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Veteriner Uzman Çavuş Yunus Şahin'in cenaze töreni öğle namazını müteakip memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde gerçekleştirildi. Şehit Uzman Çavuş Yunus Şahin'in naaşı ilk olarak Eğlence Köyünde bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Köy meydanına getirildi. Şehidin babası Nebi ve Annesi Şaziye ile kardeşleri metanetlerini koruyarak taziyeleri kabul etti. Şehit Yunus Şahin'in naaşı, öğle namazına müteakip İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Cenaze töreninde konuşan baba Nebi, terörü lanetleyerek, "3 evladım var ikisi oğlan bir tanesi kız. Bir oğlumu vatana şehit verdim gerekirse öbür evladımı da şehit vermeye hazırım. Bu hainlere Allah fırsat vermesin. Rabbimiz devletimize, milletimize, ordumuza yardım etsin, güç kuvvet versin" dedi. Diğer yandan çevre köy ve ilçelerden gelen 4 şehit annesi de Uzman Çavuş Yunus Şahin'in annesi Şaziye Şahin'e destek için cenaze törenine katıldı.

(İHA)

Yozgat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli'den şehit haberleri sonrası açıklama: Milli şeref, terör şerefsizliğini silip süpürecek
Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Şehit eşini asker selamıyla uğurladı Muharrem İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:53:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]