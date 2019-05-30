Son Dakika Haberleri: "Pençe Harekatı" şehidi son yolculuğuna uğurlandı
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"Pençe Harekatı" şehidi son yolculuğuna uğurlandı

13 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın, Sakarya'nın Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın, Sakarya'nın Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ilçedeki bir öğrenci yurdunun önünde "helallik" alınmasının ardından Geyve Sinanbey Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Seyit ve annesi Zeynep Tülay Aydın ile yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Şehidin ay yıldıza sarılı tabutunun üstüne, görevdeyken taktığı asker yüzüğü konuldu.
Aydın'ın naaşı, ikindi vakti İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Melekşesolak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, vali yardımcıları, belediye başkanları, askeri erkan ve polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Bu arada şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın, 7 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.
Öte yandan şehidin cenazesi defnedilinceye kadar ilçe genelinde sela okundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:26 Kaynak: AA
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