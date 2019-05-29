"Pençe Harekatı" şehitleri memleketlerine uğurlandı (2)

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.Saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehitlerin özgeçmişi okundu.Duanın ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşlarınca omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.Buradaki tören sonrası şehitlerin cenazeleri, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirildi.Dua okunarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağa konulan şehit Aydın'ın naaşı Sakarya, Taşhan'ın naaşı da Kahramanmaraş'a uğurlandı.Törene Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Neşe Kıyar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.