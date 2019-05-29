Pençe Harekatı şehitleri Yüksekova'da törenle memleketlerine uğurlandı
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Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan askerlerin naaşı memleketlerine uğurlandı.
Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan askerlerin naaşı memleketlerine uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:35 Kaynak: İHA
Şehit düşen Piyade Tğm. Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın naaşı memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova ilçesine getirildi. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda şehitler için tören düzenlendi.
Törene; Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, asker ve polis erkanı katıldı.
Helikopterle havalimanına getirilen şehit cenazeleri askerlerin omuzlarında uçağa bırakıldı.
Duaların ardında şehitler memleketlerine uğurlandı. - HAKKARİ
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