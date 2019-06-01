Pençe Harekatı sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve roket başlıklarının görüntüsü.
26 dakika önce
Pençe Harekatı sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve roket başlıklarının görüntüsü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:48 Kaynak: İHA
Pençe Harekatı sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve roket başlıklarının görüntüsü.
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