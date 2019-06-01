Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve roket başlıklarının görüntüsü.
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Pençe Harekatı sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve roket başlıklarının görüntüsü.

26 dakika önce

Pençe Harekatı sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve roket başlıklarının görüntüsü.

Pençe Harekatı sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve roket başlıklarının görüntüsü.
Pençe Harekatı sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve roket başlıklarının görüntüsü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:48 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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