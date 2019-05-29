Pençe Harekatı taarruz helikopterleri ile destekleniyor
2 saat önce
- Sığınaklardan detay Kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterlerive hava kuvvetlerinin harekatları ile desteklenen Pençe Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:39 Kaynak: AA
- Sığınaklardan detay Kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterlerive hava kuvvetlerinin harekatları ile desteklenen Pençe Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.
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