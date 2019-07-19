Pençe Harekâtı - Terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

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IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi

Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı

Hapis cezasına çarptırılan Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkındaki karar bozuldu

23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?