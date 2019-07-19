Pençe Harekâtı - Terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
2 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:07 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK
'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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