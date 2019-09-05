Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e düzenlenen hava...
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Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e düzenlenen hava...

3 saat önce

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e düzenlenen hava..., System.String[]

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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