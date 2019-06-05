Pençe Harekâtına katılan komandoların Ramazan Bayramı mesajı
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- Komandoların birbirleriyle bayramlaşması Komandoların Türk milletinin bayramını kutlaması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Harekatını icra eden komandoların birbirleriyle bayramlaşması ile Ramazan Bayramı kutlama mesajını sosyal...
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:14 Kaynak: AA
- Komandoların birbirleriyle bayramlaşması
Komandoların Türk milletinin bayramını kutlaması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı
, Irak
kuzeyi Hakurk
bölgesinde terör örgütü PKK
'ya karşı Pençe Harekatını icra eden komandoların birbirleriyle bayramlaşması ile Ramazan Bayramı
kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
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