Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtına katılan komandoların Ramazan Bayramı mesajı
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Pençe Harekâtına katılan komandoların Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

- Komandoların birbirleriyle bayramlaşması Komandoların Türk milletinin bayramını kutlaması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Harekatını icra eden komandoların birbirleriyle bayramlaşması ile Ramazan Bayramı kutlama mesajını sosyal...

- Komandoların birbirleriyle bayramlaşması
Komandoların Türk milletinin bayramını kutlaması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Harekatını icra eden komandoların birbirleriyle bayramlaşması ile Ramazan Bayramı kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Pençe Harekâtına katılan komandoların Ramazan Bayramı mesajı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:14 Kaynak: AA
Irak, Milli Savunma Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Güncel
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