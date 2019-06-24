'Pençe' harekatında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi



MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Hakurk'ta sürdürülen 'Pençe' harekatında, kaya altında 3 farklı girişi bulunan mağaranın tespit edildiği, silah, mühimmat ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Pençe' harekatının planlandığı gibi başarıyla sürdürüldüğü kaydedildi. Komandoların örgüte ait sığınak, barınak ve mağaraları tek tek tespit edip, imha faaliyetlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, kaya altında 3 farklı girişi olan mağaranın tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Mağarada yapılan aramalarda 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2 adet BKC makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet doçka 12.5 milimetre sehpalı uçaksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 13 adet anti tank RPG-7 roketatar mühimmatı, 17 adet RPG-7 roket sevk fişeği, 19 adet el bombası, 3700 adet BKC makineli tüfek mühimmatı, 23 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 800 adet elektrikli fünye, 12 adet EYP düzeneği, 8 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1 bidon (5000-6000 adet) doçka uçaksavar mühimmatı, 50 kilo amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

