'Pençe' harekâtında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Pençe' harekâtında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

'Pençe' harekâtında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe' harekatında 3 farklı girişi bulunan mağaranın tespit edildiği; silah, mühimmat ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği açıklandı.

'Pençe' harekâtında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe' harekatında 3 farklı girişi bulunan mağaranın tespit edildiği; silah, mühimmat ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs tarihinden bu yana Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve 2 operasyonları ile terör örgütüne darbe vurulmaya devam edildiği bildirildi. Örgüte ait pek çok sığınak, barınak ve mağarada gizlenen silah ve mühimmatların bulunarak yok edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Hakurk bölgesinde gerçekleşen arama-tarama faaliyetleri sırasında, dere üzerine kurulmuş tek hatlı teleferik sistemi tespit edildi. Ayrıca teröristlerce kullanılan 5 gözlü mağaraya yakın civardaki dereden içme suyu boru hattı çekildiği görüldü. Yine Pençe Operasyonları sırasında bulunan ve üç ayrı girişi olan bir başka mağarada, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet PKM hafif makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, yaklaşık 3 bin adet 7.62 milimetre fişek, yaklaşık 400 adet 12.7 milimetre fişek, 2 adet ağır silah dürbünü, 1 adet termal dürbün, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet el dürbünü, 1 adet fotoğraf makinesi, 6 adet antitank RPG-7 mühimmatı, 8 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet doçka namlusu, 2 adet el bombası, 31 adet AK-47 şarjörü, 2 adet jelikan ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildi."


Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
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