Son Dakika Haberleri: 'Pençe' harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)
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'Pençe' harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)

1 saat önce

BAKANLIKTAN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe' harekatının, planlandığı gibi başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

'Pençe' harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe' harekatının, planlandığı gibi başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve mayınlar da bir bir tespit ediliyor. Komandolar, Hakurk bölgesinde örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra tespit edilen tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP'ler ile mayınları da imha etmeye devam ediyor" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:25 Kaynak: DHA
Irak, Hakurk, Güncel
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