Pençe harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
1 saat önce
IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Harekatı'nda, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:36 Kaynak: DHA
IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Harekatı'nda, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 80'e çıktı. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, " Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki Son dakika! Güvenli bölge görüşmeleriyle ilgili Bakan Akar'dan açıklama: Olumlu geçti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi