Son Dakika Haberleri: Pençe harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Pençe harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Harekatı'nda, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Harekatı'nda, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 80'e çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu" denildi.


Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:36 Kaynak: DHA
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