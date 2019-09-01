Pençe Harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı; Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı; Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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