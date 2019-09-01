Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

4 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı; Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe Harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı; Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Metina, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
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