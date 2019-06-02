'Pençe' harekatında 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
56 dakika önce
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:28
'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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