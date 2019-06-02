Son Dakika Haberleri: 'Pençe' harekatında 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
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'Pençe' harekatında 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

56 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

'Pençe' harekatında 5 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:28 
Irak, Ekonomi
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