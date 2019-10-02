Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:20 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu kapsamda, Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129'a çıktı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu" denildi.
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,
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