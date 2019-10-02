Son Dakika Haberleri: Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu
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Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu kapsamda, Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129'a çıktı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu" denildi.

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Hakurk, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:20 Kaynak: DHA
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