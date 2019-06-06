Pençe Harekatında komandolar böyle görüntülendi
7 dakika önce
Pençe Harekatında komandolar böyle görüntülendiHAKKARİ - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatında arazideki intikal halindeki komandoların görüntülerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
Pençe Harekatında komandolar böyle görüntülendi
HAKKARİ - Milli Savunma Bakanlığı
, Pençe Harekatında arazideki intikal halindeki komandoların görüntülerini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda Pençe harekatına katılan komandoların arazide ki görüntüleri yer alırken, "Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağları, El verir uzanırız mor siyah bulutlara..." ifadeleri kullanıldı.
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