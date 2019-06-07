'Pençe' harekatında PKK'ya ait EYP düzenekleri ve malzemeler ele geçirildi (2)
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BAKANLIK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTIMilli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen 'Pençe' harekatında, terör örgütü PKK'nın 2 sığınağının imha edildiği operasyonda kullanılan ATAK helikopterinin gece görüntüsü paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
BAKANLIK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen 'Pençe' harekatında, terör örgütü PKK'nın 2 sığınağının imha edildiği operasyonda kullanılan ATAK helikopterinin gece görüntüsü paylaşıldı. Görüntüde, belirlenen hedeflerin vurulduğu anlar yer alıyor.
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