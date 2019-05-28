Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatında topçular terör hedeflerini tam isabet vuruyor
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Pençe Harekatında topçular terör hedeflerini tam isabet vuruyor

1 saat önce

Pençe Harekatı kapsamında kara ateş destek vasıtaları tam isabet vuruyor.

Pençe Harekatında topçular terör hedeflerini tam isabet vuruyor, System.String[]
Pençe Harekatı kapsamında kara ateş destek vasıtaları tam isabet vuruyor.

Pençe Harekatı kapsamında kara ateş destek vasıtaları da belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmaya devam ediyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:48 Kaynak: İHA
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