Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.
(İHA)
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