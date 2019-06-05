Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı
1 saat önce
Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştıHAKKARİ - Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı
HAKKARİ - Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak
kuzeyi Hakurk
bölgesinde terör örgütü PKK
'ya karşı Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı
'nı kutladı" denildi. Komandoların bayramlaşma görüntüleri de paylaşıldı.
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