Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı
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Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı

1 saat önce

Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştıHAKKARİ - Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı.

Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı
HAKKARİ - Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutladı" denildi. Komandoların bayramlaşma görüntüleri de paylaşıldı.
Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
Genel
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