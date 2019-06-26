Pençe Harekatıyla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava...
1 saat önce
Pençe Harekatıyla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:49 Kaynak: AA
Pençe Harekatıyla koordineli, Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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