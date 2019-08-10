Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen...
1 saat önce
Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:46 Kaynak: AA
Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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