Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen...
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Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen...

1 saat önce

Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen..., System.String[]
Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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