Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava...
1 saat önce
Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:25 Kaynak: AA
Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak
'ın kuzeyi Hakurk
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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