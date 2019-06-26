Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava...
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Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava...

1 saat önce

Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava..., System.String[]
Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:25 Kaynak: AA
Zap bölgesi, Hakurk, Irak, Güncel
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