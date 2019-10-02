Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatları'nda 129 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatları'nda 129 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Pençe Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatları'nda 129 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Pençe Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatları'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.

Hakurk, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:24 Kaynak: AA
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