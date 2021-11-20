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'Pençe' harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

'Pençe' harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi

20.11.2021 11:44
'Pençe' harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi

'Pençe' harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildiTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında, 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirdi.

'Pençe' harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında, 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor. Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor. Pençe serisi harekatlar sonucunda bugüne kadar 831 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan 1281 çeşitli cins ve çapta silah ile bunlara ait 316 bin 46 mühimmat ele geçiren komandolar, 1407 mağara ve sığınağı da kullanılamaz hale getirdi. Mehmetçik, teröristler tarafından çeşitli saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan 1812 el yapımı patlayıcı da imha etti.

HAREKATLARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Bakanlık tarafından Pençe serisi harekatlara yönelik paylaşılan yeni görüntülerde zorlu arazi şartlarında faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen mağaralara tek tek giriyor. Gerekli güvenlik önlemlerini almalarının ardından çok dar tünellerden mağaralara giren komandolar buralardaki odaları tek tek kontrol ediyor. Silah ve mühimmattan elektronik eşyaya kadar çok sayıda malzemenin bulunduğu mağaralar tahrip edilerek, kullanılamaz hale getiriliyor.TEK TEK İMHA EDİYORLARHarekatın her safhası detaylı şekilde planlanıyor. Birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ışığında belirlenen bölgeler yerli ve milli üretim insansız hava araçları tarafından en ince detayına kadar inceleniyor. İHA'lardan aktarılan görüntülerin de yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor. Ateş destek vasıtalarıyla vurulan bölgelere taarruz helikopterlerinin desteklediği içinde komando birliklerinin bulunduğu helikopterler sevk ediliyor. Bölgeye indirilen komandolar teröristlerin 'girilemez' dedikleri alanlarda ilerleyerek terör örgütü tarafından kullanılan mağaraları tek tek imha ediyor.Harekatlar kapsamında bölgede yıllarca teröristler tarafından geniş bir alan içinde kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahların tahrip edildiğini belirten kaynaklar, Irak içinde tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadelenin Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içinde devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hafta içi terörle mücadeleye yönelik yaptığı açıklamalarda, "40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bunu dağdaki, mağaradaki hainler anladı, hamileri de anlamalı, anlayacak" demişti.

Terörist, Terör, Irak, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Pençe' harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Pençe' harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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