"Pençe harekatlarında silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Pençe harekatlarında silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi' - Son Dakika

"Pençe harekatlarında silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 harekatlarında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 harekatlarında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 Harekatı kapsamında komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, 7 adet alfa fire, 5 adet pil bloğu, 1 adet 82 mm'lik UT-1 havan namlusu, 1 av tüfeği ve küçük akü yer aldı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Pençe harekatlarında silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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