Son Dakika Haberleri: "Pence'in Beyaz Saray'a dönmesi acil duruma işaret etmiyor"
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"Pence'in Beyaz Saray'a dönmesi acil duruma işaret etmiyor"

1 saat önce

– BEYAZ Saray Basın Yetkilisi Alyssa Farah ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Beyaz Saray'a dönmesinin "acil bir duruma işaret etmediğini" söyledi.

– BEYAZ Saray Basın Yetkilisi Alyssa Farah ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Beyaz Saray'a dönmesinin "acil bir duruma işaret etmediğini" söyledi. 
ABD Başkan Yardımcısı Farah, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum oluştu. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden ayarlamak için sabırsızlanıyor." 
Bunun yanında ismi verilmeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Voice of America'ya yaptığı açıklamada Pence'in Beyaz Saray'a dönmesinin "Başkan Donald Trump'ın sağlık durumuyla hiçbir alakası olmadığını" söyledi. 
Medyada daha önce yer alan haberlerde Pence'in morfin benzeri bir kimyasal olan opioid kriziyle ilgili bir etkinliğe katılmak üzere New Hampshire'ya yapacağı yolculuğu iptal ettiği ve Pence'e Beyaz Saray'a dönmesi gerektiğinin söylendiği belirtilmişti. Söz konusu olaydan dakikalar sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkenin Savunma Bakanı Sergey Shoygu ile görüşmek için bir etkinliği iptal ettiği duyuruldu. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:21 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Mike Pence, Ekonomi
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