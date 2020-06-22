Pençe-Kaplan Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor - Son Dakika

Pençe-Kaplan Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu; planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu; planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" dedi.