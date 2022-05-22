MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaplan Operasyonu bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe- Kaplan bölgesinde Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
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