MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

22.05.2022 13:22
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaplan Operasyonu bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaplan Operasyonu bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe- Kaplan bölgesinde Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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