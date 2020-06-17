Pençe-Kaplan Operasyonu ile komandolar Kuzey Irak'ta - Son Dakika

Pençe-Kaplan Operasyonu ile komandolar Kuzey Irak'ta

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta bulunan Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu ile komandolar Kuzey Irak'ta, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta bulunan Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor. Yerli ve milli silahların kullanıldığı, hedeflerin Fırtına obüsleri, silahlı insansız hava aracı (SİHA), F-16'lar ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu harekatta komandolar teröristlerin inlerine giriyor.


Kuzey Irak'taki karakol ve üs bölgelerine taciz, saldırı teşebbüslerini artırarak sınırın ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kaplan Operasyonu başlatıldı. Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına gerçekleştirilen Pençe- Kartal Operasyonu'nun hemen ardından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu çerçevesinde komando birlikleri Haftanin'de teröristlerin inlerine girmeye başladı. Büyük özenle planlanarak gerçekleştirilen harekatın detayları ise dikkat çekti. Operasyon kapsamında ilk olarak tüm harekat alanı ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya başlanırken, yerli üretim Fırtına obüsleri ile çok namlulu roketatarların da kullanıldığı atışlar kapsamında 150'den fazla hedef tam isabetle vuruldu. Taciz, mania ve hazırlık atışlarını hava harekatı takip ederken, harekata SİHA'ların yanı sıra F-16'lar da destek verdi. Operasyonda Atak helikopterleri de hedefleri ateş altına aldı. Yapılan atışların ardından hava hücum harekatına geçildi. Belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken, bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Helikopterlerin başarıyla yaptığı hava hücum harekatı sonrasında komandolar belirlenen hedeflere tek tek girmeye başladı.


Harekat Merkezinde hareketli saatler


Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Kahraman komandolarımız Haftanin'de" ifadeleriyle kamuoyuna duyurulan Pençe-Kaplan Harekatı'nı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal gece boyunca takip etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde brifing alan Bakan Akar ve komutanların talimatlarının ardından harekat başladı. Bakan Akar ve komutanlar, operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde sabahın ilk ışıklarına kadar sevk ve idare etti. Bakan Akar ve komutanlar zaman zaman video konferans yöntemi ile bölgedeki birliklerin komutanlarıyla görüşerek talimat verdi.


Bakan Akar telsizden operasyon birliklerinin komutanlarına seslendi


Operasyona katılan birliklerin komutanlarına telsizden hitap eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları kaydetti:


"Sizin oradaki faaliyetlerinizi izliyor, oradaki tozu da rüzgarı da soğuğu da hissediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Ülkemiz, milletimiz için, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği için yaptıklarınızın çok değerli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sizin sahip olduğunuz eğitim, bilgi, tecrübe ile bir bütün halinde bu vazifenizi yerine getireceğinize inanıyoruz. Sizlerle gurur duyuyor, övünüyoruz. Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz." - ANKARA

Haftanin, Irak, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kaplan Operasyonu ile komandolar Kuzey Irak'ta - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti         
15:14
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması         
15:14
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:52
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi         
14:52
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi         
14:51
Seren Serengil'den Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden         
14:47
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı         
14:47
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi         
14:46
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti         
14:33
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü         
14:32
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı         
14:31
Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak         
14:24
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı         
14:10
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç         
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi         
14:05
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı         
13:59
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek         
13:52
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor         
13:37
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi         
13:32
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı         
13:32
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var         
13:21
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti         
13:20
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi         
13:19
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak         
13:16
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı         
13:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 16:16:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pençe-Kaplan Operasyonu ile komandolar Kuzey Irak'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]