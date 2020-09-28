Pençe Kaplan Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatlarıyla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. #PençeKaplan Operasyonu'nda Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)