Pençe Kaplan Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatlarıyla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. #PençeKaplan Operasyonu'nda Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 21:32 - Kaynak: İHA
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