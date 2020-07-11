Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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