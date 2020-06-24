Pençe Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Türk komandoları, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe Kaplan Operasyonu'nda sığınaklara gizlenmiş terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, EYP düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanı ele geçirerek imha etti.



Terör hedeflerine yönelik başlayan Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Komandolarımız, bölgede yürüttüğü yoğun arama tarama faaliyetleri ile teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara tek tek giriyor. Kahraman Türk komandoları tarafından bölgede icra edilen arama tarama faaliyetlerinde 1 adet sehpa üzerine monteli Doçka silahı, 1 adet Bixi ve yedek namlusu, 1 adet RPG-7 roketatar ve dürbünü, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet 40 mm bombaatar, 4 adet anti-Ttnk roketatar mühimmatı, 2 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 25 adet bombaatar mühimmatı, 18 adet el bombası, 2 bin 600 adet 5.56 mm'lik piyade tüfeği mühimmatı, 850 adet Bixi mühimmatı, 500 adet 12.7 mm'lik Doçka mühimmatı, bin 500 adet fünye, bin 600 adet elektrikli fünye, 1 adet silah dürbünü, çok sayıda EYP düzeneği ve muhtelif boyutlarda pil, 2 adet elektrikli hilti, 1 adet termal kıyafet, 1 adet kamuflajlı kamp çadırı muhtelif örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler bulundukları sığınaklarla birlikte imha edildi. - ANKARA