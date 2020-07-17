Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait 100 metre uzunluğunda 5 bölmeli mağaranın tespit edildiği, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak komandolarımızca tespit edilerek çok sayıda silah, mühimmat, EYP yapımında kullanılan patlayıcı malzeme imha edildi." ifadelerine yer verildi.