Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar ele geçirildi - Son Dakika

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait EYP deposu olarak da kullanılan sığınaklar tespit edildiğini ve sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait EYP deposu olarak da kullanılan sığınaklar tespit edildiğini ve sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman komandolarımız tarafından terör örgütü PKK'ya ait EYP deposu olarak da kullanılan sığınaklar tespit edildi. Sığınaklarda yapılan arama taramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde ve malzeme ele geçirildi" denildi.

YAPILAN ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİNDE ELE GEÇİRİLENLERE İLİŞKİN BİLGİLERE DE YER VERİLEN AÇIKLAMADA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Yapılan arama-tarama faaliyetleriyle 2 adet Doçka uçaksavar silahı, 95 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 2 adet 120 mm'lik havan mühimmatı, 34 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 98 adet 5.56 mm mühimmat, 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el bombası, 13 adet 5 kg'lık EYP düzeneği, 10 adet 500'er gramlık plastik patlayıcı, 1 çuval amonyum nitrat, 4 adet zaman ayarlı düzenek, 4 adet uzaktan komuta düzeneği, 3 adet Alpha Fire kumandası, 40 metre infilaklı fitil, 400 metre bobin teli, 10 adet dolu büyük tüp, 1 adet 12 volt akü, 200 adet büyük pil, 1 adet 6x30 gündüz görüş el dürbünü, BP45 termal gece görüş cihazı, 1 adet balistik kulaklığı ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve EYP'ler METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi."

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar ele geçirildi - Son Dakika
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