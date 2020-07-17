Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP ve mühimmat deposu olarak kullanılan mağara ve sığınaklar ele... - Son Dakika

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP ve mühimmat deposu olarak kullanılan mağara ve sığınaklar ele...

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP ve mühimmat deposu olarak kullanılan mağara ve sığınaklar ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP ve mühimmat deposu olarak kullanılan mağara ve sığınaklar ele geçirildiğini açıkladı.

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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Komandolar, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 m uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak tespit etti. Mağara ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Arama-tarama faaliyetlerinde 4 adet Doçka uçaksavar silahı, 5 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 silahı, 1 adet PKM Makinalı Tüfek, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Biksi Makinalı Tüfek, 1 adet 8 mm kurusıkı tabanca, 8 adet RPG-7 roketi, 1 adet 81 mm'lik havan mühimmatına bağlı uzaktan komutalı EYP, 16 adet amonyum nitrat/elektrikli fünye ile yapılmış lokum patlayıcı, 13 adet uzaktan komutalı düzene, 11 adet el bombası, 6 bin 17 Doçka uçaksavar mühimmatı, bin 606 biksi mühimmatı, 24 adet shotgun mühimmatı, 150 adet 5.56 mm mühimmat, 13 adet 60 mm havan mühimmatı, 3 adet antipersonel roket mühimmatı, 9 adet antitank roket mühimmatı, 50 adet AK-47 Piyade Tüfeği mühimmatı, 7 adet RPG-7 roketi mühimmatı ve sevk fişeği, 16 adet antipersonel roket sevk fişeği, 1 adet Biksi namlusu ve 200'lü Biksi mayonu, 100 adet Doçka boş kovanı ve çok miktarda Doçka mayonu, 15 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 5 adet M-16 silahı şarjörü, 5 adet el bombası fünyesi, 1000 adet mekanik fünye, 302 adet elektirikli fünye, 200 adet fünye, 81 adet Alpha Fire düzeneği, 5 adet Alpha Fire kumandası ve 1 adet Alpha Fire kablosu, 10 adet akü, 41 adet pil bloğu ve 273 adet pil, Hava hedeflerine karşı kullanılan uçaksavar dürbünü, 1 adet 8x30 dürbün ve 2 adet keskin nişancı dürbünü, 10 m gizleme ağı ve 2 takım gizleme ağı (personel), 1 adet PTZ kamera sistemi ve el kontrol konsolu, 1 adet mobese kamera, 4 adet hilti ve 1 adet hilti ucu, 2 adet hilti taşıma çantası, 1 adet termal, 5 adet beyaz ve 2 adet kamuflaj desenli şemsiye, 2 adet oksijen tüpü, 2 adet jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildi. - ANKARA

Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pençe-Kaplan Operasyonu'nda EYP ve mühimmat deposu olarak kullanılan mağara ve sığınaklar ele... - Son Dakika
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