Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntülerini paylaştı.

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16 Haziran tarihinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Kahraman komandolar Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmıyor. Terör örgütü PKK'nın bütün inlerine girmeye devam eden komandolar son olarak yapılan aramalarda; 1 adet Doçka uçaksavar, 1 adet AK-47 P. Tf., 1 adet tabanca, 1150 adet 12.7 mm. Doçka uçaksavar mühimmatı, 2100 adet Biksi Ot. Tf mühimmatı, 1100 adet AK-47 P. Tf. mühimmatı, 600 adet M-16 P. Tf. mühimmatı, 600 adet şeritte 5.56 mm. Ot. Tf. mühimmatı, 4 adet 120 mm havan mühimmatı, 6 adet 60 mm havan mühimmatı, 6 adet RPG-7 mühimmatı, 2 adet patlamamış top mühimmatı, 3 adet anti-tank mayın, 6 adet anti-personel mayın, 1500 adet mekanik fünye, 1400 adet tahrip kapsülü, 23 adet EYP, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2000 m. kablo, 5 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 varil mazot, 1 adet bilgisayar monitörü, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet akü, muhtelif örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirdi.


Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, ele geçirilen mühimmat ve malzemelere ilişkin görüntüleri paylaştı. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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