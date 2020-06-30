Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntülerini paylaştı.
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntülerini paylaştı.
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, ele geçilen mühimmat ve malzemelere ilişkin görüntüleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:58 Kaynak: İHA
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