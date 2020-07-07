Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, komandoların son yaptığı arama-tarama faaliyetlerinde, 2 AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 1 doçka silahı, 120 milimetre havan mühimmatı, 82 milimetre havan mühimmatı, 8 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 36 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 5 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 11 RPG-7 antitank mühimmatı, 10 RPG-7 sevk fişeği, 34 el bombası, 2 bin uçaksavar mühimmatı, 440 biksi otomatik tüfek mühimmatı, 240 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1 antipersonel mayın, 3 adet 82 milimetre havan mühimmatı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 40 el bombası fünyesi, 5 uzaktan kumanda düzeneği, 1 akü, 300 metre elektrik kablosu, 3 termal şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.