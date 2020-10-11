Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'nın silahları ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Operasyon kapsamında komandolar tarafından terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtilerek, "Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 32 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tabanca, 109 adet el bombası, 2 adet el yapımı patlayıcı, 24 adet Doçka mühimmatı, 80 adet havan mühimmatı, 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 29 adet Zagros mühimmatı, 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu, 250 kilogram TNT ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.