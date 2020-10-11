Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'nın silahları ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'nın silahları ve mühimmat ele geçirildi

11.10.2020 15:00
Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'nın silahları ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Operasyon kapsamında komandolar tarafından terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtilerek, "Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 32 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tabanca, 109 adet el bombası, 2 adet el yapımı patlayıcı, 24 adet Doçka mühimmatı, 80 adet havan mühimmatı, 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 29 adet Zagros mühimmatı, 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu, 250 kilogram TNT ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.


Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'nın silahları ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'nın silahları ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'nın silahları ve mühimmat ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'nın silahları ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Eylül ayında savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat Azerbaycan'a yapıldı Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış         
13:51
Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:04
Eski AK Parti Milletvekili Süleyman Bölünmez'e saldırı düzenlendi Eski AK Parti Milletvekili Süleyman Bölünmez'e saldırı düzenlendi         
12:17
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi         
17:08
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 15:14:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'nın silahları ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei