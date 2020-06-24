Pençe Kaplan Operasyonunda teröristlerin ağır silah mevziisi olarak kullandığı 150 metrelik tünel... - Son Dakika

Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Komandoları, PKK'lı teröristlerin ağır silah mevzii olarak kullandığı, doğal bir mağara içerisine açılmış 150 metrelik tünel tespit etti.

Konuyla ilgili olarak MSB'den yapılan açıklama şöyle: "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Kahraman Komandolarımız, PKK'lı teröristlerin ağır silah mevzii olarak kullandığı, doğal bir mağara içerisine açılmış 150 metrelik tünel tespit etti."

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