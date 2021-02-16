Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde - Son Dakika

Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde

16.02.2021 17:17
Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde, System.String[]

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Türkiye bu harekatla (Pençe Kartalı-2 Harekatı), bir defa daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya kanıtlamıştır.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Türkiye bu harekatla (Pençe Kartalı-2 Harekatı), bir defa daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya kanıtlamıştır. Dünyada ender orduların gerçekleştirebileceği bu harekatla, Kandil ve Sincar gibi derin bölgelere harekat yapılabilme imkanı ortaya koyulmuştur." dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda TBMM Genel Kurulunda bilgilendirme yapmasının ardından siyasi parti gruplarına söz verdi.

MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında bölgeye yönelik eşine az rastlanacak şekilde zor ve başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Bülbül, "Teröristler devamlı olarak kuzeyden saldırı beklerken, bu defa güneyden gelinerek şok bir operasyon, harekat gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Terör örgütü mensupların psikolojik olarak da büyük bir çöküntüye uğradığını dile getiren Bülbül, "Türkiye bu harekatla, bir defa daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya kanıtlamıştır. Dünyada ender orduların gerçekleştirebileceği bu harekatla, Kandil ve Sincar gibi derin bölgelere harekat yapılabilme imkanı ortaya koyulmuştur. Ülkemizin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakları kapsamında gerçekleştirdiği Pençe Kartalı-2 Harekatı inşallah Kandil'e ve Sincar'a yapılacak olan operasyonların habercisi olacaktır. Hain terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Kandil ve Sincar yok edilmeli, katil elebaşları etkisiz hale getirilmeli, Türk milletinin, analarımızın intikamı alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamalıdır." diyen Bülbül, Türkiye'nin, coğrafyanın derinliklerine inerek, PKK terör örgütünün yuvalandığı, karargah olarak kullandıkları yerleri yok etmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada, PKK, FETÖ yönlendirmesiyle hareket eden sahte hesaplarla terör propagandası yapıldığını anlatan Bülbül, bu hain terör propagandasına karşı da gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bülbül, PKK, FETÖ ve bütün hain terör örgütleriyle mücadelede devletle birlikte hareket ederek, bu terör örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını dile getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Muhammed Levent Bülbül, Terör, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde - Son Dakika


Son Dakika

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Doğan Cüceloğlu, boğazı düğümlene düğümlene annesinin ölümünü anlatmıştı Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Evinde ölü bulunan Doğan Cüceloğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı! Bu akşam bir yayına konuk olacakmış Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Hastane faturasını ödeyemeyen çiftin yeni doğan bebeği, doktor tarafından satıldı Meclis'te Gara bilgilendirmesi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonun detaylarını anlattı Gaziantep'te iki kuzen arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı
Bakan Soylu, Meclis'te anlattı: 13 vatandaşımız kaçırıldığında HDP'li Pervin Buldan 'Biraz misafir edecekler' dedi Bakan Soylu, Meclis'te anlattı: 13 vatandaşımız kaçırıldığında HDP'li Pervin Buldan 'Biraz misafir edecekler' dedi         
17:08
İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti         
16:50
ABD'li tenisçi Serena Williams, maçta giydiği kıyafet sosyal medyada eleştirildi ABD'li tenisçi Serena Williams, maçta giydiği kıyafet sosyal medyada eleştirildi         
16:41
Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu         
16:02
HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi         
15:52
TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu         
15:34
Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi         
14:40
Amcası tarafından öldürülen İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil Amcası tarafından öldürülen İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil         
14:28
Kazada kulağı kopan sürücü, aracını bırakmak istemedi! Ambulansa binmemek için direndi Kazada kulağı kopan sürücü, aracını bırakmak istemedi! Ambulansa binmemek için direndi         
14:09
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı         
13:53
Sokak ortasında öldürülen Gülistan'ın, katili olan kardeşiyle aynı sokakta yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı Sokak ortasında öldürülen Gülistan'ın, katili olan kardeşiyle aynı sokakta yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Canlı yayında polis baskını! Kaçak ürün tanıtan kadın böyle yakalandı Canlı yayında polis baskını! Kaçak ürün tanıtan kadın böyle yakalandı         
13:20
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
FIFA 21 efsanesi 15 yaşındaki Anders Vejrgang'in yenilmezlik serisi sona erdi FIFA 21 efsanesi 15 yaşındaki Anders Vejrgang'in yenilmezlik serisi sona erdi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 17:34:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei